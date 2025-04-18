Raiffeisen Bank отказался от продажи своего подразделения в России

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что банковская группа Raiffeisen Bank International приостановила действия по продаже подразделения в РФ на фоне сближения России и США.
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