Уроженка Таджикистана с переломанными костями лежала под окнами жилого дома на юге Петербурга. Очевидцы вызвали скорую и полицию.
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Уроженка Таджикистана с переломанными костями лежала под окнами жилого дома на юге Петербурга. Очевидцы вызвали скорую и полицию.