В армии России ввели должность помощника по работе с верующими военнослужащими. Об этом на секции Всемирного русского народного собора сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России Олег Веселков, его цитирует РИА Новости.