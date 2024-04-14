Наши поезда готовятся к взлету

На правительственном уровне впервые поддержана инициатива разработки и внедрения в транспортную систему России технологии магнитной левитацииЮлия Лисняк Сергей Смирнов, генеральный директор компании «Маглевтех»читайте на monocle.
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