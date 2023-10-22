ВСУ вступили в бои на левом берегу Херсонской области

Военкор Руденко сообщил об огромных потерях ВСУ при ударе по вокзалу в ДНР. Стали известны детали ночных ударов по объектам ВСУ Российские силы в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области и в некоторых районах ДНР, которые остаются под контролем Киева.