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ВСУ вступили в бои на левом берегу Херсонской области

ВСУ вступили в бои на левом берегу Херсонской области

Военкор Руденко сообщил об огромных потерях ВСУ при ударе по вокзалу в ДНР. Стали известны детали ночных ударов по объектам ВСУ  Российские силы в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области и в некоторых районах ДНР, которые остаются под контролем Киева.

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