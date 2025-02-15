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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» продлил Стила на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов. У форварда 17 очков в 53 играх в сезоне

Новое соглашение с 27-летним игроком вступит в силу с сезона-2025/26. По текущему однолетнему контракту его зарплата составляет 1,2 миллиона долларов.

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