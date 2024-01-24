Депутат-коммунист предложил новый способ закрыть Ельцин Центр

Иллюстрация: ru.wikipedia.org Владимир Исаков уверен, что в федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» просто необходимо внести изменения.
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