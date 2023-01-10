В районе Ржевка-Пороховые теплоэнергетики приступили к реконструкции тепловых сетей

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», специалисты приступили к работам по ремонту и реконструкции теплосетей в квартале Ржевка-Пороховые, расположенном внутри периметра очерченного проспектами Наставников, Энтузиастов, Косыгина и улицей Коммуны.