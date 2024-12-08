Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

ГД

Галина Дубровская

Кто этих шакалов завёз и разрешил , наши «братья в сговоре” значит и Россию они предают , уничтожают по этапно , просрали все , открыли границы , развели теракты, всех отравляют , просто издеваются под народом , . Кучка только шикует и провоцируют весь народ по телеку как надо жить , а народ видя озлобляется , а детям не куда вот от туда и бардак , араки все такси заняли перевозками на дорогах бараны , а не водители , так ещё и в жрачку залезет грязными руками , ни туалета ничего рядом нет ,Кто допустил этот бардак , но не я же ???? С верху мягкие люди , жалко нерусей надо бы поднять их и тд , да каждый азиат КАЖДЫЙ отстегивает террористам у них такса такая на каждого , а вы че узнали только об ютом ? Он в ауле родился , а на него уже капает процент - заплати - экстремистам , но вы наивные русские , а сидите на высоте рассуждаете и тд глупцы все потеряли , только сплетнями про Америку и служишь по телеку и танцы , все просрали