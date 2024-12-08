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Закон и Порядок

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Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

В Самарской области на 13 лет отъехал за решётку «такой нужный нам всем брат» из Узбекистана.   Калмолидинов Жалолидин трудолюбиво работал в шаурмечной и переводил часть заработанных денег в любимые его сердцу, но запрещённые в РФ террористические группировки Джамаат ат-Таухид валь-Джихад и Хайят Тахрир аш-Шам.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов&quot;           Нет. Не россияне  спонсировали, а те, кто разрешил открыть эти  забегаловки  в нашей стране. а кто ест эту шаурму? Такие же гастрабайдеры,  заезжие  командировочные  или пьяницы. Нормальные люди эту шаурму  не едят.
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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14 час.
ГД
Галина Дубровская
Кто этих шакалов завёз и разрешил , наши «братья в сговоре” значит и Россию они предают , уничтожают по этапно , просрали все , открыли границы , развели теракты, всех отравляют , просто издеваются под народом , . Кучка только шикует и провоцируют весь народ по телеку как надо жить , а народ видя озлобляется , а детям не куда вот от туда и бардак , араки все такси заняли перевозками на дорогах бараны , а не водители , так ещё и в жрачку залезет грязными руками , ни туалета ничего рядом нет ,Кто допустил этот бардак , но не я же ???? С верху мягкие люди , жалко нерусей надо бы поднять их и тд , да каждый азиат КАЖДЫЙ отстегивает террористам у них такса такая на каждого , а вы че узнали только об ютом ? Он в ауле родился , а на него уже капает процент - заплати - экстремистам , но вы наивные русские , а сидите на высоте рассуждаете  и тд  глупцы все потеряли , только сплетнями про Америку и служишь по телеку и танцы , все просрали
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13 час.

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