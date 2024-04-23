Москвич пытался себя поджечь себя в аэропорту Сочи, находясь внутри самолёта рейса “Сочи — Санкт-Петербург” Кроме того, мужчина громко ругался и угрожал применить взрывное устройство.
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Москвич пытался себя поджечь себя в аэропорту Сочи, находясь внутри самолёта рейса “Сочи — Санкт-Петербург” Кроме того, мужчина громко ругался и угрожал применить взрывное устройство.