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Шинин заплатил 15 млн рублей за «возвращение души»: «Прозрел в какой-то момент. Сел и думал: «Что во мне поменялось? Да ни хера не происходит! Вообще ничего!»

Бывший защитник « Северстали » и « Трактора » Александр Шинин поделился историей о том, как заплатил 15 миллионов рублей за работу с наставником.

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