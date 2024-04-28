Ученые открыли новый метод борьбы с раком кишечника

Ученые открыли новый способ борьбы с раком кишечника. Исследования показали, что витамин D, который находится во многих продуктах питания, способен стимулировать развитие полезных бактерий в кишечнике, которые затем повышают иммунитет к раковым клеткам.
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