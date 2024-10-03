Последнее убийство осталось рассмотреть в суде по делу возможного маньяка Манишина

2 октября суд изучил обстоятельства смерти Анжелы Бурдаковой, которая стала предпоследней жертвой маньяка Калманскому районному суду осталось рассмотреть последнее убийство возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина.
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