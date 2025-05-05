Severyanin

Доня! Я таки вижу, шо ви запутались в своих хотелках. Зачем вы распыляетесь. Не получилось нагнуть нашего Президента, так бросьте вы это неблагодарное дело. В Вашем перечне задумок миллион, начните с лёгкого, с Китая, например. Нельзя одной рукой держать арбуз и нож, пытаясь его разрезать на дольки. Весь мир смотрит на Вас, поэтому Вам нельзя облажаться. А Владимир Владимирович потом поможет вам сохранить лицо. Мы верим в вас, не подведите!