В Москве девятиклассник с коньюктивитом порезал ножом отцу лицо

Юноша разволновался от того, что не мог закапать себе глаза.В Москве взволнованный девятиклассник с коньюктивитом напал на отца и порезал ему ножом лицо из-за того, что не мог закапать себе глаза, сообщает тг-канал SHOT.
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