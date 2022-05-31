FDA одобрило заявку на применение препарата TIBSOVO® для лечения острого миелолейкоза

Фармацевтическая компания Servier, лидер в области разработки и производства препаратов, которые дают онкологическим больным надежду на будущее, объявила, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее заявку на использование препарата TIBSOVO® (таблеток ивосидениба) в сочетании с азацитидином для лечения впервые диагностированного острого миелоидного лейкоза с мутациями в гене IDH1 у пациентов в возрасте от 75 лет и старше или имеющих сопутствующие заболевания, исключающие применение интенсивной индукционной химиотерапии.