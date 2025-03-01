В Петербурге вспомнили о подвиге сотрудников ЖКХ во время блокады

Работники домохозяйств активно участвовали в спасении сотен юных ленинградцев В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне Жилищный комитет Петербурга вспомнил о героической работе сотрудников ЖКХ Ленинграда в период блокады.
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