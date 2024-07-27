Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия

VG

Vasily Golov

Пакистанский поток (первоначально носил наименование Газопровод «Север — Юг») — планируемый к постройке газопровод на территории Пакистана, от порта Карачи на юге до Лахора на севере (там должны построить электростанции, работающие на СПГ). Протяжённость 1,1 тыс. километров. Проектируемая мощность — 12,4 млрд кубометров в год (возможно, будет увеличена до 16 млрд кубометров в год ). Стоимость 2—2,5 млрд долл.В 2015 году правительства России и Пакистана заключили соглашение о строительстве газопровода с юга на север Пакистана: от порта Карачи на юге страны до Лахора на севере. Планировалось, что российская сторона будет владеть контрольным пакетом, возьмёт на себя 85 % затрат и будет управлять газопроводом в течение 25 лет.