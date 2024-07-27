На днях иранская сторона раскрыла детали соглашения между Россией и Ираном по газу. Стали известны подробности о мощности и месте строительства новых колоссальных газопроводов, которые дадут РФ возможность поставлять газ в Индию и Пакистан.
Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Пакистанский поток (первоначально носил наименование Газопровод «Север — Юг») — планируемый к постройке газопровод на территории Пакистана, от порта Карачи на юге до Лахора на севере (там должны построить электростанции, работающие на СПГ). Протяжённость 1,1 тыс. километров. Проектируемая мощность — 12,4 млрд кубометров в год (возможно, будет увеличена до 16 млрд кубометров в год ). Стоимость 2—2,5 млрд долл.В 2015 году правительства России и Пакистана заключили соглашение о строительстве газопровода с юга на север Пакистана: от порта Карачи на юге страны до Лахора на севере. Планировалось, что российская сторона будет владеть контрольным пакетом, возьмёт на себя 85 % затрат и будет управлять газопроводом в течение 25 лет.
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14 час.
Александр Клишин
Рад за иранских ребят. Но видимо у себя дома в этой жизни газа не увижу.
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13 час.
ВМ
Вениамин Мельников
за наш счет построим газопровод,поставим газ ,а что от этого будем иметь? Информации нет.В Пакистане теплостанции будут работать на газе,а у нас на угле?Например, в Красноярске.
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10 час.
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