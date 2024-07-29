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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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Украинский танк Abrams уничтожен артиллеристами ВС РФ на Авдеевском направлении.

Украинский танк Abrams уничтожен артиллеристами ВС РФ на Авдеевском направлении.

Российские военные уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» и высокоточного боеприпаса «Краснополь», сообщили в Минобороны РФ.

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