Литий-железо-фосфатные аккумуляторы нового поколения превысили уровень плотности 200 Вт·ч/кг, скорость производства выросла

Четвёртое поколение литий-железо-фосфатных аккумуляторов обещает увеличить запас хода электромобилей без перехода на дорогие никелевые катоды Китайские разработчики сообщили о создании литий-железо-фосфатных аккумуляторных ячеек четвёртого поколения с удельной плотностью энергии более 200 Вт·ч/кг.
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