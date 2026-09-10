Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Наполи» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что ему нравится игра полузащитника неаполитанцев Кевина де Брейне.
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