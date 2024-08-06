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F-16 над Лембергом: наши замерли в ожидании премий

F-16 над Лембергом: наши замерли в ожидании премий

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Тему пора постепенно закрывать, надоела. Но, до финального аккорда очередной потужно-переможной трели пройдёт какое-то время, скорее всего.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Летчиков надо уничтожать еще до начала обучения на матрасовской технике, показательно, тогда и желающей падали не будет. Если он согласился сесть в кабину F16, значит он уже враг и должен быть уничтожен.
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20 час.
реванш
Ни как не могу понять, что вы пиарите эту рухлядь 70-х годов???? Планер ГОВНО, двигатели ГОВНО, ну поставили пиндосы на него новую авионика ( причем так себе), да оружие не 70-х, эти 16 наш 25 в свое время его на раз делал.
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20 час.

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