F-16 над Лембергом: наши замерли в ожидании премий

Летчиков надо уничтожать еще до начала обучения на матрасовской технике, показательно, тогда и желающей падали не будет. Если он согласился сесть в кабину F16, значит он уже враг и должен быть уничтожен.

реванш

Ни как не могу понять, что вы пиарите эту рухлядь 70-х годов???? Планер ГОВНО, двигатели ГОВНО, ну поставили пиндосы на него новую авионика ( причем так себе), да оружие не 70-х, эти 16 наш 25 в свое время его на раз делал.