Космический «шпион» за растениями: ракета Vega-C вывела на орбиту спутники FLEX и Sentinel-3C

Аппараты FLEX и Sentinel-3C будут следить за состоянием растительности, океанов, ледового покрова и другими изменениями на поверхности планеты Ракета-носитель Vega-C успешно отправила на орбиту два европейских спутника — FLEX и Sentinel-3C.
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