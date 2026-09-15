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Космический «шпион» за растениями: ракета Vega-C вывела на орбиту спутники FLEX и Sentinel-3C

Космический «шпион» за растениями: ракета Vega-C вывела на орбиту спутники FLEX и Sentinel-3C

Аппараты FLEX и Sentinel-3C будут следить за состоянием растительности, океанов, ледового покрова и другими изменениями на поверхности планеты Ракета-носитель Vega-C успешно отправила на орбиту два европейских спутника — FLEX и Sentinel-3C.

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