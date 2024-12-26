Генеральный директор ASML заявил, что Китай отстает на 10-15 лет в производстве чипов

Хотя успехи, достигнутые SMIC и Huawei в полупроводниковом секторе за последние годы, весьма впечатляют, компании отстают от таких гигантов индустрии, как Intel, TSMC и Samsung, на 10-15 лет, считает Кристоф Фуке, исполнительный директор компании ASML, производящей инструменты.
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