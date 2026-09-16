Эксперт Товкач рассказал об особенностях новой системы РЭБ «Жнец»

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец» построен по модульному принципу, который позволяет обнаруживать используемые беспилотниками частоты и включать подавление в нужном диапазоне, рассказал Царьграду эксперт в области беспилотных систем, кандидат технических наук Сергей Товкач.
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