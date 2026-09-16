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Аргументы и Факты

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Эксперт Товкач рассказал об особенностях новой системы РЭБ «Жнец»

Эксперт Товкач рассказал об особенностях новой системы РЭБ «Жнец»

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец» построен по модульному принципу, который позволяет обнаруживать используемые беспилотниками частоты и включать подавление в нужном диапазоне, рассказал Царьграду эксперт в области беспилотных систем, кандидат технических наук Сергей Товкач.

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