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Василий Апасов: Юлия Тимошенко вышла из спячки. Планирует не допустить мобилизации

Василий Апасов: Юлия Тимошенко вышла из спячки. Планирует не допустить мобилизации

Читаю громкие новости из лагеря Юлии Тимошенко (вопрос закона о мобилизации). Решительнее всех решительных и оппозиционнее всех оппозиционеров политики из «Батькившины» делают заявления, что они чего-то не допустят.

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