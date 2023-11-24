В столице Ямала прошли мероприятия по БДД для участников Всероссийского форума молодежи «Российский Север»

Более 100 участников из 21 региона России приняли участие в форуме, где сотрудники Госавтоинспекции и специалисты центра профилактики дорожно-транспортных происшествий провели различные мероприятия по обучению безопасности на дорогах.
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