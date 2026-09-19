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Царьград

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ЦТАК: Ким Чен Ын призвал модернизировать идеологическую работу

ЦТАК: Ким Чен Ын призвал модернизировать идеологическую работу

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на семинаре в Пхеньяне 18 сентября подчеркнул, что идеологическая работа должна обгонять изменения в мире.

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