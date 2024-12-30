😱 Под Симферополем столкнулись 19 машин Как сообщили в прокуратуре Крыма, из-за неблагоприятных погодных условий на трассе Дубки – Левадки произошла авария с участием 19 автомобилей.
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😱 Под Симферополем столкнулись 19 машин Как сообщили в прокуратуре Крыма, из-за неблагоприятных погодных условий на трассе Дубки – Левадки произошла авария с участием 19 автомобилей.