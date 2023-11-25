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Демар Дерозан о броске Паскаля Сиакама на последних секундах: «Забирай победу и убирайся отсюда»

Демар Дерозан о броске Паскаля Сиакама на последних секундах: «Забирай победу и убирайся отсюда»

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан прокомментировал свое удаление за недовольство броском Паскаля Сиакама («Торонто») при «+12» на последних секундах матча.

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