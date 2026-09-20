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Царьград

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В Петербурге уничтожат 347 кг санкционных сыров и мяса из ЕС

В Петербурге уничтожат 347 кг санкционных сыров и мяса из ЕС

В магазине на Большом проспекте Васильевского острова сотрудники транспортной прокуратуры и таможни выявили запрещённую к ввозу продукцию.

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Артур Кушхабиев

Уничтожать пригодные к употреблению продукты питания это варварство и вредительство. У нас есть большое количество домов-интернатов для престарелых и инвалидов, интернатов для детей и других стационарных социальных учреждений. Вместо уничтожения продуктов надо передавать их в эти учреждения. Там им очень порадуются.