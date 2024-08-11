В Турции вернули доступ к Instagram

Власти страны заблокировали соцсеть 2 августа, не назвав точную причину этого. Известно, что Meta вела переговоры с турецким правительством, в итоге требования властей были удовлетвореныВ Турции сняли запрет на доступ к Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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