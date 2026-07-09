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Аргументы недели

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«Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов

«Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов

Казалось бы, неоспоримая истина наконец-то пробила себе дорогу в высокие кабинеты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин устроил настоящий разнос главе Минтруда Антону Котякову, фактически признав то, о чём эксперты кричали во всеуслышание годами: либеральная миграционная политика с гостеприимно открытыми дверями для миллионов иностранцев не просто неэффективна — она опасна для нашего общества.

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