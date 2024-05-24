Нижегородские школьники получили 17 наград на Международном фестивале «На взлет!»

Нижегородские школьники завоевали 17 наград на Международном фестивале «На взлет!», который прошел на прошлой неделе сразу на трех площадках: в детском технопарке «Кванториум Бор», Борском губернском колледже в Нижегородской области и в детском технопарке «Кванториум» Новосибирской области.