Рост от 150 до 158 см: 8 советских и российских актрис, которых запомнили не по сантиметрам

Советский кинематограф обожал парадоксы: зрелая женщина играла сказочную девочку, бывшая циркачка становилась эталонной студенткой-комсомолкой, а миниатюрная выпускница театрального училища спорила в кадре с мужчинами так, будто перед ними было не хрупкое создание чуть выше полутора метров, а персональное стихийное бедствие.
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