RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

16 подписчиков

Разногласия Ферстаппена и «Ред Булл»: команда шокирована его финансовыми запросами

Разногласия Ферстаппена и «Ред Булл»: команда шокирована его финансовыми запросами

Канал ESPN раскрыл детали противоречий между Максом Ферстаппеном и командой «Ред Булл». Согласно информации, четырёхкратный чемпион Формулы-1 до сих пор не сообщил, будет ли выступать за австрийскую команду в следующем году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии