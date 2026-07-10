Разногласия Ферстаппена и «Ред Булл»: команда шокирована его финансовыми запросами

Канал ESPN раскрыл детали противоречий между Максом Ферстаппеном и командой «Ред Булл». Согласно информации, четырёхкратный чемпион Формулы-1 до сих пор не сообщил, будет ли выступать за австрийскую команду в следующем году.
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