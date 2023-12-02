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КХЛ. «Сибирь» примет «Ладу», «Спартак» в гостях у «Салавата», «Куньлунь» против «Автомобилиста»

КХЛ. «Сибирь» примет «Ладу», «Спартак» в гостях у «Салавата», «Куньлунь» против «Автомобилиста»

«Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком», «Куньлунь» – с «Автомобилистом».  Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – Лада Дата проведения 2 декабря, 13.

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