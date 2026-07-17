Мэр Новороссийска поддержал 4 проекта молодых горожан

На встрече с руководителем города участники представили свои проекты, охватывающие широкий спектр направлений: от развития пляжных зон и переосмысления промышленных территорий до создания современных общественных пространств.
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