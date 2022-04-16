Страна и люди

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Участники спецоперации на Украине. Вот те, кто должен стать новой элитой России

Участники спецоперации на Украине. Вот те, кто должен стать новой элитой России

Посмотрел в интернете сразу несколько материалов о том, почему правительство России приняло решение предоставить бюджетные места в престижных российских вузах российским студентам, которых из-за гражданства России выгоняют из западных университетов.

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