Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Дешевый спектакль о перезагрузке. Киев лжет и мухлюет — поляки ему не верят

Дешевый спектакль о перезагрузке. Киев лжет и мухлюет — поляки ему не верят

Искреннее примирение между Польшей и Украиной на сегодня невозможно, пишет MP. Украинское руководство активно отрицает факт геноцида на Волыни, при этом разыгрывает дешевый спектакль о якобы открытии исторических архивов.

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