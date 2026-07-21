Искреннее примирение между Польшей и Украиной на сегодня невозможно, пишет MP. Украинское руководство активно отрицает факт геноцида на Волыни, при этом разыгрывает дешевый спектакль о якобы открытии исторических архивов.
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