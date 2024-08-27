Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России

Незачёт. Потому что получается, что Дуров гражданин 3-х государств, кроме России, а не 4-х. Так что автоисправление тут не причём.😀

В

Влдимир

Вот почти неделю мусолят о Паше Придурке. Многие называют человек мира. Кой черт человек мудак предавший свою Родину, бабосы глаза застили. Посему и поплатился. Отберут и бабосы да и работать будет на спецслужбы вражеских государств. Парни, простые парни бьются с мерзкими гадами, а сей Придурок кайфовал и где. И плакальщикам по этому недоумку - позор!!!!!