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Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России

Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России

© Manuel Blondeau - Corbis Дуров — не Ассанж. Его обвиняют не в обнародовании общественно важной информации, а, наоборот, в ее сокрытии.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...ты наверное с зоны &quot;звонить&quot; собирался с помощью дурова? За лентой воюют, а не мудазвонят!
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2 час.
Кошмар
Незачёт. Потому что получается, что Дуров гражданин 3-х государств, кроме России, а не 4-х. Так что автоисправление тут не причём.😀
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27 мин.
В
Влдимир
Вот почти неделю мусолят о Паше Придурке. Многие называют человек мира. Кой черт человек мудак предавший свою Родину, бабосы глаза застили. Посему и поплатился. Отберут и бабосы да и работать будет на спецслужбы вражеских государств. Парни, простые парни бьются с мерзкими гадами, а сей Придурок кайфовал и где. И плакальщикам по этому недоумку - позор!!!!!
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3 мин.

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