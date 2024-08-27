© Manuel Blondeau - Corbis Дуров — не Ассанж. Его обвиняют не в обнародовании общественно важной информации, а, наоборот, в ее сокрытии.
Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России
Комментарии
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Алексей Сафронов
...ты наверное с зоны "звонить" собирался с помощью дурова? За лентой воюют, а не мудазвонят!
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2 час.
Кошмар
Незачёт. Потому что получается, что Дуров гражданин 3-х государств, кроме России, а не 4-х. Так что автоисправление тут не причём.😀
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27 мин.
В
Влдимир
Вот почти неделю мусолят о Паше Придурке. Многие называют человек мира. Кой черт человек мудак предавший свою Родину, бабосы глаза застили. Посему и поплатился. Отберут и бабосы да и работать будет на спецслужбы вражеских государств. Парни, простые парни бьются с мерзкими гадами, а сей Придурок кайфовал и где. И плакальщикам по этому недоумку - позор!!!!!
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3 мин.
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