Эксперты назвали алгоритм действий при попытке отравления животных

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Инцидент, произошедший в Москве на Митинской улице, где неизвестные проникли в подвал многоквартирного дома с целью отравить бездомных кошек, вызвал широкий общественный резонанс.
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