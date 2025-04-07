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Взорвал самолет ради страховки

Взорвал самолет ради страховки

В те времена, когда охрана в аэропортах сводилась к дружескому рукопожатию и кивку, один человек сумел совершить преступление, которое потрясло всю Америку и навсегда изменило правила безопасности в авиации.

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