Взорвал самолет ради страховки

В те времена, когда охрана в аэропортах сводилась к дружескому рукопожатию и кивку, один человек сумел совершить преступление, которое потрясло всю Америку и навсегда изменило правила безопасности в авиации.
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