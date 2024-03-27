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КС выскажется по смертной казни только после запроса уполномоченных заявителей

КС выскажется по смертной казни только после запроса уполномоченных заявителей

РИАМО - 27 мар. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что по вопросу смертной казни Конституционный суд выразит свое мнение только после официального запроса уполномоченных лиц, пишет РБК.

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