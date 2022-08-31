Немецкий депутат Кра призывал успокоиться противников виз для россиян

Европейский союз должен коллективно успокоить страны, настаивающие на запрете выдачи виза россиянам. В этом вопросе нельзя впадать в крайность, считает депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.
Европейский союз должен коллективно успокоить страны, настаивающие на запрете выдачи виза россиянам. В этом вопросе нельзя впадать в крайность, считает депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.
Свежие комментарии