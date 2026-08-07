ФСБ задержала более 20 сотрудников криптообменников из «Москва-Сити»Через эти незарегистрированные криптообменники украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у россиян в результате мошенничества, пояснили в ФСБ.
Более 20 сотрудников криптообменников задержали. В «Москва-Сити»
Комментарии
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Ирина Черных
людмила михайлик
Мошенники звонят по телефону, знают наши номера,достали
А вы их не слушайте, сразу начинайте задавать свои вопросы и они перестанут звонить, так как не могут ответить ни на один вопрос.
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ирина Черных
А вы их не слушайте, сразу начинайте задавать свои вопросы и они перестанут звонить, так как не могут ответить ни на один вопрос.
А вопросики-то простые...ШО?...ГДЕ???..ДА НУУУУУУУ.....
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1 м.
Ирина Черных
Вадим Скоробогатов
А вопросики-то простые...ШО?...ГДЕ???..ДА НУУУУУУУ.....
Такими вопросами вы найдете общий язык с мошенниками, - они того же уровня)))
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1 м.
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