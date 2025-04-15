Рэпер P. Diddy не признал вину по новым обвинениям в торговле людьми

Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, выдвинутым против него в суде Нью-Йорка.
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