Рэпер P. Diddy не признал вину по новым обвинениям в торговле людьми

Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, выдвинутым против него в суде Нью-Йорка.