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В Китае загадочным образом скончались несколько ученых в сфере ИИ: кто избавляется от конкурентов, и почему мир в опасности

В Китае загадочным образом скончались несколько ученых в сфере ИИ: кто избавляется от конкурентов, и почему мир в опасности

БлокнотРУ Странные смерти нескольких ученых, связанных с разработкой искусственного интеллекта (ИИ), произошли за недолгий период времени в Китае.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Боюсь что бы не слкчилось как в фильме терминатор.
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5 час.
Ольга Кожемякина
Кажется сама природа восстала против вмешательства в мироздание, умирвщляя ученых! Вполне вероятно, что созданные учеными сверх роботы умертвили своих создателей. Неужели ученые не понимают, что такое необдуманно скороспелое развитие грозит всему человечеству на земле: люди вымрут, а хозяйничать будут нечеловеки! Поэтому выводы всяких масков &quot;ИИ могут стать полностью автономными и превзойти человека во всем.&quot; шокируют, пугают.  Поговорку &quot;я тебя породил, я тебя и убью&quot;, будет не верной, звучать будет так: &quot;ты меня породил, а я тебя убью.&quot;  В войне с нечеловеками, созданными самими человеками, человечество не победит, сгинет с лица земли! Ученые одумайтесь!
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Люди друг друга безжалостно убивают на протяжении  тысячелетий. ЧТО они могут породить и дать ИИ кроме того, что сами вытворяли?!!
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3 час.
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