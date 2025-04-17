В Китае загадочным образом скончались несколько ученых в сфере ИИ: кто избавляется от конкурентов, и почему мир в опасности

Ольга Кожемякина

Кажется сама природа восстала против вмешательства в мироздание, умирвщляя ученых! Вполне вероятно, что созданные учеными сверх роботы умертвили своих создателей. Неужели ученые не понимают, что такое необдуманно скороспелое развитие грозит всему человечеству на земле: люди вымрут, а хозяйничать будут нечеловеки! Поэтому выводы всяких масков "ИИ могут стать полностью автономными и превзойти человека во всем." шокируют, пугают. Поговорку "я тебя породил, я тебя и убью", будет не верной, звучать будет так: "ты меня породил, а я тебя убью." В войне с нечеловеками, созданными самими человеками, человечество не победит, сгинет с лица земли! Ученые одумайтесь!