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Эксперт Бахтизин считает, что России не следует рассчитывать на дружественные страны

Эксперт Бахтизин считает, что России не следует рассчитывать на дружественные страны

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин считает, что России не следует рассчитывать на дружественные страны в решении геополитических задач и противоборстве с Западом, сообщает РИА Новости.

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