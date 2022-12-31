Эксперт Бахтизин считает, что России не следует рассчитывать на дружественные страны

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин считает, что России не следует рассчитывать на дружественные страны в решении геополитических задач и противоборстве с Западом, сообщает РИА Новости.
Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин считает, что России не следует рассчитывать на дружественные страны в решении геополитических задач и противоборстве с Западом, сообщает РИА Новости.
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