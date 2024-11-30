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Василий Маврин: «От 2Drots было два человека на премии? «Титаник» потонул, а президенты уже на шлюпках эвакуировались»

– Сычеву вручили квартиру в Баку. Как думал, кому достанется? – Я жене сказал после количества наград, которое мне дали: «Квартиру точно не дадут».

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